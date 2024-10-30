Ульяновскому автозаводу требуются сотни работников

УАЗ оказался лидером по количеству открытых вакансий. Как сообщает мэрия Ульяновска, в данный момент компаниия предлагает 592 открытых: столько человек требуется самому автозаводу, включая штамповое и автокомпонентные подразделения. Больше людей нужно лишь авиазаводу «Авиастар», куда набирают 753 человека.

© Quto.ru

В списке приятных бонусов перечислены бесплатный медицинский осмотр, обеспечение спецодеждой и доставка транспортом после второй смены. Для иногородних есть компенсация за съём жилья.

При этом автомобильный завод располагает собственным аккредитованным учебным центром, где сотрудников (нынешних или потенциальных) могут обучать некоторым специальностям.

Так, например, в «заводской школе» недавно начали обучать рабочих профессии рихтовщика. Это сотрудник, который устраняет кузовные недочёты. Обещанная зарплата — от 57 000 рублей.

Чтобы уменьшить утомляемость работников, в Ульяновсе протестируют специальные экзоскелеты для работников конвейера. Такой костюм разгружает мышцы спины, не сковывая движений.

Между тем, УАЗ начал комплектовать внедорожники надёжными раздатками: в компании продолжают совершенстовать выпускаемую продукцию.