Hyundai анонсировала премьеру нового кроссовера Ioniq 9

Марка Hyundai приступила к тизерной кампании нового кроссовера Ioniq 9, который "откроет новую эру дизайна больших электромобилей". Опубликовано изображение авто в профиль, а также пара дизайнерских скетчей.

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В ноябре 2021 года на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал Hyundai Seven Concept, который и является предтечей нового Ioniq 9. Силуэт автомобилей идентичен, графика светодиодных фар и фонарей выглядит также одинаковой, но сама форма чуть скорректирована. Но есть более существенные различия: например, задние двери, которые на серийном "Ионике" не открываются против хода движения - отсюда разница в пластике боковых панелей.

Hyundai Ioniq 9 построен на платформе Hyundai Motor Group E-GMP, поэтому можно предположить, что по характеристикам новинка будет аналогична конкуренту в лице Kia EV9, который предлагает версии с одним или двумя моторами мощностью от 218 до 385 л.с., а также с батареями ёмкостью 76,1 и 99,8 кВт∙ч.

Не исключено, что Ioniq 9 целит в другую аудиторию и предложит либо больше вариантов с полным приводом, либо предоставит больше версий в плане аккумуляторов. Вероятно, по аналогии с Kia EV9 и у Ioniq 9 появится супермощная версия.

Больше подробностей появится в ближайшее время, а мировая премьера состоится в следующем месяце на автосалоне в Лос-Анджелесе.