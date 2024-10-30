Приставы разыскивают актера Александра Головина из-за неоплаты штрафов ГИБДД

Московские приставы разыскивают актера сериала «Кадетство» Александра Головина из-за штрафов ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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«На сообщения от ГИБДД актер забил больше года назад, с тех пор и висят долги. Сейчас не оплачено около 60 тысяч рублей. Всего за пару лет Головин заработал около 100 штрафов на своем BMW», — говорится в сообщении канала.

Штрафы в основном за превышение скорости и неоплату платной парковки.

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Приставы пытаются взыскать с него деньги, завели несколько исполнительных производств.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее, чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.