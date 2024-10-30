В России можно купить новый Mitsubishi Eclipse Cross

В Россию доставили партию кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross. В зависимости от комплектации модель оснащается 1,5-литровым турбированным или 2,0-литровым атмосферным двигателем — оба отдачей 150 сил. В трансмиссии установлен клиноременный вариатор, а привод может быть только передним, сообщает издание SPEEDME.RU.

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Как уточнила редакция Quto, стартовая комплектация включает семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, медиасистему, камеру заднего вида и электропривод сиденья водителя.

Продолжают список круиз-контроль, светодиодные фары, плюс датчики света и дождя. Но конкретный перечень нужно уточнять для конкретной машины: многое зависит, для какого рынка сделан автомобиль.

Добавим, что этот кроссовер образца 2017 года — продукт «дониссановской» эпохи: платформой поделился Outlander, причём неизменной оказалась даже колёсная база (2670 мм).

Между тем, минивэн Honda Odyssey оказался дороже, чем планировали: японская марка представляет новое поколение модели для российского рынка.