Названы регионы России с самым дорогим полисом ОСАГО

В России средняя стоимость страхового полиса ОСАГО за год увеличилась на 4.2%. Эксперты назвали регионы, в которых отмечается самое высокое ценообразование.

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За первые 3 квартала 2024 года средняя стоимость страхового полиса ОСАГО в России достигла 7 215 рублей. Самый высокий средневзвешенный показатель по регионам отмечается в Москве - 10 185 рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 9 771 рубль. В Московской области средняя стоимость страховки составляет 9 361 рубль. В Татарстане показатель равен 9 052 рубля, а в Новосибирской области - 8 821 рубль.

Самую низкую среднюю стоимость зафиксировали в Забайкальском крае - 5 152 рубля. В Белгородской области обязательный страховой полис обойдется в среднем в 5 416 рублей. В Костромской и Орловской областях показатель составляет 6 425 и 5 453 рубля.

Эксперты сообщают, что сборы страховых компаний по ОСАГО в третьем квартале 2024 года достигли рекордного значения. Такая динамика объясняется не только большим количеством договоров, но и особенностями работы страховщик, которые используют верхнюю границу тарифного коридора. Одновременно с этим аналитики фиксируют сокращение объема выплат по ОСАГО. Это связано с обновлением автомобильного парка и ростом количества безаварийных водителей.

Ранее сообщалось, что автомобилисты смогут оформлять расширенный страховой полис ОСАГО, который будет действовать в России и Белоруссии. Такая возможность появится в первом квартале следующего года. Закон должен вступить в силу 1 января. Эксперты считают, что такие страховки будут занимать не более 10-15% от общего объема.

Считается, что расширенный ОСАГО будет пользоваться спросом у автомобилистов, которые проживают возле границы и постоянно выезжают в соседнее государство.