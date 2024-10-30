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Автоэксперт Трушкова рассказала, какие ошибки быстро убивают мотор машины

Директор по сервису ГК "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", какие ошибки быстро убивают мотор машины.

Автоэксперт рассказал, какие ошибки быстро убивают мотор машины
© РИА Новости

"Для правильного обслуживания двигателя в первую очередь нужно соблюдать рекомендации завода-изготовителя.

Эксперименты с контрафактным маслом в неспециализированных СТО, которые не дают гарантии на работы, легко закончатся плохо.

Но при правильном подходе вы можете быть уверенным в ресурсе силового агрегата, который заложен производителем (обычно в районе 180 тысяч км).

Заметим, что, действительно, есть особые приемы, которые могут продлить срок и качество эксплуатации двигателя. К примеру, в два раза чаще регламента менять воздушный фильтр двигателя, тогда гарантированно не достигается критическое заполнение и частички пыли не будут попадать в двигатель.

Менять моторное масло можно тоже чаще, особенно, если автомобиль используется в поездках на дальние расстояния или подолгу стоит в дорожных пробках. В идеальных условиях ресурс масла рассчитан от времени работы двигателя (моточасов).

На дизельных моторах и силовых агрегатах с непосредственным впрыском при пробеге более 100 тысяч км нужно дополнительно проверять топливную систему. Каждый сезон промывать радиаторы охлаждения, со снятием. Повышенная температура - серьезный враг уплотнителей, проводки, моторного масла и других составляющих двигателя.

Правильная эксплуатация также начинается с соблюдения рекомендаций производителя, поскольку топливо должно быть с октановым числом не ниже, чем рекомендуется, прогрев должен соблюдаться при каждом запуске. Даже если таких рекомендаций нет, первые километры после пуска мотора надо ехать спокойно - обороты не выше 2500.

Подводя итог, важно сказать: экономия на расходных материалах или на частоте замены может привести к уменьшению срока службы двигателя и увеличению расходов при незапланированном ремонте авто.

Экономия на топливе, на времени прогрева и сервисе (просто замена масла без осмотра) могут повлиять на ресурс мотора", - отметила специалист.

Автоновости