Автоэксперт рассказал, какие ошибки быстро убивают мотор машины

Директор по сервису ГК "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", какие ошибки быстро убивают мотор машины.

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"Для правильного обслуживания двигателя в первую очередь нужно соблюдать рекомендации завода-изготовителя.

Эксперименты с контрафактным маслом в неспециализированных СТО, которые не дают гарантии на работы, легко закончатся плохо.

Но при правильном подходе вы можете быть уверенным в ресурсе силового агрегата, который заложен производителем (обычно в районе 180 тысяч км).

Заметим, что, действительно, есть особые приемы, которые могут продлить срок и качество эксплуатации двигателя. К примеру, в два раза чаще регламента менять воздушный фильтр двигателя, тогда гарантированно не достигается критическое заполнение и частички пыли не будут попадать в двигатель.

Менять моторное масло можно тоже чаще, особенно, если автомобиль используется в поездках на дальние расстояния или подолгу стоит в дорожных пробках. В идеальных условиях ресурс масла рассчитан от времени работы двигателя (моточасов).

На дизельных моторах и силовых агрегатах с непосредственным впрыском при пробеге более 100 тысяч км нужно дополнительно проверять топливную систему. Каждый сезон промывать радиаторы охлаждения, со снятием. Повышенная температура - серьезный враг уплотнителей, проводки, моторного масла и других составляющих двигателя.

Правильная эксплуатация также начинается с соблюдения рекомендаций производителя, поскольку топливо должно быть с октановым числом не ниже, чем рекомендуется, прогрев должен соблюдаться при каждом запуске. Даже если таких рекомендаций нет, первые километры после пуска мотора надо ехать спокойно - обороты не выше 2500.

Подводя итог, важно сказать: экономия на расходных материалах или на частоте замены может привести к уменьшению срока службы двигателя и увеличению расходов при незапланированном ремонте авто.

Экономия на топливе, на времени прогрева и сервисе (просто замена масла без осмотра) могут повлиять на ресурс мотора", - отметила специалист.