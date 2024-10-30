АвтоВАЗ проводит сертификацию новых Lada Iskra

АвтоВАЗ продолжает работы в рамках проекта по выводу нового семейства модели Lada Iskra. В настоящее время производитель занят сертификационными испытаниями, утверждает главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

© Российская Газета

В подтверждение он опубликовал в своем канале фото автовоза, который транспортирует Lada Iskra седан, универсал и его кросс-версию на Дмитровский полигон, где и проводятся необходимые испытания.

Дебют прототипа Lada Iskra состоялся в начале лета на Петербургском экономическом форуме. Модель была представлена только в кузове седан. В основе "Искры" - модернизированная с точки зрения санкционной устойчивости платформа CMF-B от бывшего партнёра - компании Renault. При этом длина колёсной базы у отечественного седана составляет 2603 мм против 2649 мм у соплатформенного Renault Logan, который также должен был выпускаться на АвтоВАЗе.

Известно, что базовым для Lada Iskra станет пара 90-сильного 8-клапанного двигателя 1.6 и 5-ступенчатой МКП, также для модели будет доступен 16-клапанный мотор аналогичного объёма мощностью 106 л.с. в паре с 6-ступенчатой "механикой" или вариатором.

Первоначально Lada Iskra займёт место между Vesta и Granta, вытесним в конечном итоге последнюю.

"Мы считаем, что это будет в среднем в пятилетней перспективе начиная с будущего года", - заявил на премьере "Искры" глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Старт производства Lada Iskra запланирован на начало 2025 года, продажи могут стартовать весной. На момент премьеры стоимость модели оценивалась в 1-1,2 млн рублей.