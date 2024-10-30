Эксперт назвал текущий год самым тяжелым в истории европейского автопрома за 50 лет

Европейский автопром переживает не лучшие времена: повсеместно падают продажи электрокаров, премиальных моделей и автомобилей представительского класса. Серьезным ударом для автомобильной промышленности ЕC стала пандемия 2020 года, а также последовавшая за ней глобальная нехватка полупроводников 2020-2021 годов. Но самая острая фаза кризиса ещё впереди.

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Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков заявил "Известиям":

"Пожалуй, это самый тяжелый период в истории европейского автопрома за последние полвека - с нефтяного кризиса 1973 года", - отметил он.

На этом фоне крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen испытает серьезные трудности на рынке. По прогнозам аналитиков, выручка за девять месяцев составит 75,63 млрд по сравнению с 78,85 млрд евро за тот же период прошлого года, а также может существенно снизиться операционная прибыль: с 4,89 млрд до 2,86 млрд евро. По этой причине в самое ближайшее время заводы в Дрездене, Эмдене и Оснабрюке будут закрыты.

Кризис европейских заводов следует связывать с недальновидной стратегией в отношении "зеленой повестки". Автопроизводители ЕС резко начали заниматься производством электромобилей и гибридов, потеряв интерес к разработкам традиционных моделей.

Как отмечает партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто, Европа внезапно решила уйти в "зеленую" тематику в отношении производства автомобилей. Были заброшены многолетние достижения в области создания автомобилей с ДВС. Но, по мнению эксперта Максима Кадакова, китайские "зеленые" модели дешевле и при этом гораздо технологичнее европейских аналогов. В итоге электромобили Volkswagen оказались не особо востребованными, а традиционных автомобилей "в портфеле" уже не осталось.

Также большое влияние оказал уход из России ряда крупнейших автопроизводителей.