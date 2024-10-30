Кредит под залог автомобиля будет сложно получить

Экономист Сироткин: россиян лишат последнего шанса на доступный кредит. С 1 ноября вступят в силу введённые Банком России макропруденциальные ограничения, в результате чего получить нецелевой потребительский займ под залог автомобилей станет сложнее.

По словам старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синегрия» Андрея Сироткина, Центробанк вводит ограничения на выдачу кредитов гражданам, у которых предельная долговая нагрузка уже превышает 50%. Запретов на это нет, однако регулятор повысил надбавки за рисковые коэффициенты.

«Дело в том, что если заёмщик выплачивает более половины своего ежемесячного дохода для погашения платежей по кредитам и займам, то вероятность того, что он потеряет кредитоспособность с учетом нынешнего уровня инфляции довольно высока», — пояснил эксперт.

Если ранее регулятору приходилось следить за банками, которые выдавали займы, заранее понимая, что клиент может не расплатиться, то теперь возможные риски заложены в сам механизм выдачи кредитов.

Отмечается, что в 2024 году значительно выросло количество россиян, которые берут деньги под залог автомобилей. Чаще к этой мере прибегают как раз закредитованные граждане, которые ежемесячно отдают более половины своего дохода банкам.

Нововведения, по словам экономиста, должны снизить риски и усложнить сам процесс получения таких займов. В итоге число выданных нецелевых потребкредитов под залог транспорта должно снизиться.