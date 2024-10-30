Chery запускает продажи новой версии Tiggo 7 в Китае. На домашний рынок готовится выйти еще один член семейства Tiggo 7 с приставкой High Energy Edition. Такой кроссовер получил внешность в стиле Range Rover Evoque и два варианта силовых установок — «чистый» ДВС и плагин-гибридную. Продажи новинки стартуют 1 ноября 2024 года, а пока Chery публикует ее первые официальные фотографии.

© Motor.ru

С именем новинки, как водится у Chery, вышла небольшая путаница. В августе ее презентовали в КНР как Tiggo 7 Sport, но зарегистрировали как Chery Explore 06 (Tansuo 06) — в России и других странах за пределами Китая под этим именем продается Jaecoo J7.

© Chery

© Chery

© Chery

С Explore/Jaecoo кроссовер роднят «пиксельные» ДХО и двухъярусный блок фар, а решетка радиатора в виде перевернутой трапеции с шильдиком напоминает Range Rover. Сзади разместили переделанный фонарь и другой бампер со скрытыми патрубками. Салон же, судя по фото, почти такой же, как у «Джейку».

В движение 4,55-метровый кроссовер будет приводить турбомотор объемом 1,6 литра, выдающий 197 лошадиных сил. Привод может быть передним либо полным. Альтернатива — подключаемый гибрид на базе 1,5-литрового ДВС, с которым сочетается пара электродвигателей. Отдача такой установки пока неизвестна, но раскрыт расход топлива: тратит она порядка 1,27 литра на 100 километров пути.

На днях Chery раскрыла салон ближайшей новинки для России — кроссовера Tiggo 4 без приставки Pro. Ожидается, что компактная модель выйдет на российский рынок до конца осени.