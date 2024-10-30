С 2025 года Volkswagen прекращает поставки запчастей в Россию

Автомобили Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche останутся без запчастей в России. Лауде напомнил, что Volkswagen Group продала свои акции в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая дочерние компании, ООО «Арт-Финанс». Таким образом, концерн снял с себя все обязательства по постпродажному обслуживанию ранее проданных в России машин и поставкам запчастей.

© Quto.ru

В 2025 году Volkswagen Group эти услуги оказывать не будет. Это условие равнозначно для всех брендов, входящих в концерн, включая Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche, сообщают «Автоновости дня».

Топ-менеджер добавил, что сделка была одобрена со стороны госорганов России. «Она охватывает производственные мощности в Калуге, структуру импортера (дистрибуция и послепродажное обслуживание), а также складские и финансовые услуги со всеми соответствующими сотрудниками», — сказал Николай Лауде.

Завод Volkswagen в Калужской области в 2022 году приостановил работу. В то же время концерн прекратил поддержку проданных в России машин и поставку запчастей. Через год производство было продано компании «Арт-Финанс», которой перешли 100% доли в российском представительстве бренда, а также подконтрольных ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование». Сумма сделки составила 125 миллионов евро.