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Российские умельцы научились «скручивать пробег» батареи электрокара перед продажей

В России зафиксированы случаи завышения остаточного ресурса батарей электромобилей перед их продажей, по аналогии со «скручиванием» пробега машины на одометре. Об этом сообщает «Союз автосервисов».

Российские умельцы научились скручивать пробег батареи электрокаров
© tesla
«На электромобиле батарея — самая дорогая запчасть и, одновременно, показатель износа машины. Питерский диагност обнаружил, что подделка показателя остаточной емкости батареи вышла на промышленный уровень», — говорится в публикации.

Устройство, завышающее остаточный ресурс тягового аккумулятора, работает от дистанционного брелока. Злоумышленник включает его во время осмотра машины перед продажей, и покупатель видит на панели приборов, что аккумулятор якобы находится в отличном состоянии. После покупки обманное устройство отключается, и параметры ресурса падают до реального значения, менее 50%.

© Газета.ру

Достоверно установлено, что такую манипуляцию можно проделать с электромобилями Nissan Leaf, предупредили в «Союзе автосервисов».

По данным аналитического агентства «Автостат», Nissan Leaf является самым популярным электромобилем в России. По состоянию на 1 июля 2024 года в стране эксплуатируется 15,5 тыс. Leaf.

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