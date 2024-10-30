Российские умельцы научились скручивать пробег батареи электрокаров

В России зафиксированы случаи завышения остаточного ресурса батарей электромобилей перед их продажей, по аналогии со «скручиванием» пробега машины на одометре. Об этом сообщает «Союз автосервисов».

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«На электромобиле батарея — самая дорогая запчасть и, одновременно, показатель износа машины. Питерский диагност обнаружил, что подделка показателя остаточной емкости батареи вышла на промышленный уровень», — говорится в публикации.

Устройство, завышающее остаточный ресурс тягового аккумулятора, работает от дистанционного брелока. Злоумышленник включает его во время осмотра машины перед продажей, и покупатель видит на панели приборов, что аккумулятор якобы находится в отличном состоянии. После покупки обманное устройство отключается, и параметры ресурса падают до реального значения, менее 50%.

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Достоверно установлено, что такую манипуляцию можно проделать с электромобилями Nissan Leaf, предупредили в «Союзе автосервисов».

По данным аналитического агентства «Автостат», Nissan Leaf является самым популярным электромобилем в России. По состоянию на 1 июля 2024 года в стране эксплуатируется 15,5 тыс. Leaf.