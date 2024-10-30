Эксперты назвали топ-5 "упакованных" китайских автомобилей до 3 млн рублей

На российском рынке представлены автомобили производства КНР, имеющие богатую комплектацию и приемлемую цену - в 2-3 миллиона рублей.

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Как рассказали "Газете.ru" в дилерском холдинге группы компаний "Автодом", к ним относится Jaecoo J7. У него в активе боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов, датчики системы предупреждения при опасности при открытии дверей и система помощи при движении в пробках.

Еще один вариант - Omoda C5, оснащенный электроприводом складывания зеркал, люком, подсветкой интерьера, бесключевым доступом и запуском двигателя кнопкой. Также в авто есть системы мониторинга слепых зон, функции предупреждения о фронтальном столкновении и автономного экстренного торможения.

За приемлемую цену можно приобрести Changan UNI-S со светодиодным головным освещением, дополнительным стоп-сигналом в задней двери, противотуманным фонарем, подсветкой номерного знака, рулевым колесом с мультимедиа и водительским сиденьем сервоприводами в шести направлениях.

Кроссовер GAC GS3 оснащен подогревом лобового и заднего стекла, люком с солнцезащитной шторкой с электроприводом. У авто кожаная отделка рулевого колеса и сидений.

Наконец, к наиболее богатым по оснащению китайским автомобилям относится кроссовер Exeed LX - в нем есть система кругового обзора, мониторинг давления и температуры в шинах.