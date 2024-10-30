Рублевское шоссе в Москве реконструируют за 16,5 млрд рублей

В Москве реконструируют Рублёвское шоссе за 16,5 млрд рублей. В столице началась процедура поиска подрядчика, который займётся реконструкцией трассы. В рамках проекта нужно будет обновить существующие участки дорог, а также построить новые. Помимо этого, проект включает в себя возведение моста через реку Москва.

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Подрядчик должен будет реконструировать 730-метровый участок Рублёвского шоссе от Обводного шоссе до МКАД, а также Обводное шоссе и Проектируемый проезд № 4775 от улицы Василия Ботылёва до Обводного шоссе.

Кроме того, планируется строительство абсолютно новой дороги протяжённостью 540 метров, которая соединит улицу Василия Ботылёва и Проектируемый проезд № 7118. Этот этап включает в себя возведение нового моста через реку Москва и подходов к нему. Сооружение длиной 390 метров должно иметь «вантовое сооружение с кольцеобразным пилоном» и позволять судам проходить под ним.

Сумма контракта включает в себя также реконструкцию улицы Василия Ботылёва. На ней должны появиться тротуары, парковки и велодорожки, а также остановки общественного транспорта.

Заявки на выполнение работ принимаются до 14 ноября 2024 года, а победитель будет объявлен 19 ноября. На выполнение всего объёма работ подрядчику дадут три года, а средства планируется выделить из столичного бюджета.