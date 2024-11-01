Жители Башкирии активно приобретают сверхдорогие автомобили

В Башкирии почти на треть выросло количество очень дорогих машин. Исследование на основе аналитического отчета по налогу на «роскошные автомобили» выяснило, что в Башкирии в прошлом году число элитных автомобилей выросло на 26%, пишет «Газета.Ru».

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Самый большой налог на автомобили заплатил владелец Lamborghini Urus. Стоит напомнить, что машина стоимостью свыше 10 миллионов рублей облагается налогом на роскошь с повышающим коэффициентом. Таким образом, обладатель Lamborghini Urus заплатил 293 тысячи налога, что на 6 тысяч меньше, чем отдал житель Башкирии за свой Lamborghini Huracan.

На третьем месте среди самых высоких автомобильных налоговых сборов оказался Mercedes-Benz AMGG 63, владелец которого заплатил 263 тысячи рублей в казну.

Всего в 2023 году автомобилисты Башкирии заплатили 41 миллион рублей за владение дорогими машинами.

Ранее глава Ford признался, что влюбился в свой китайский электроседан. Джим Фарли уже полгода водит Xiaomi SU7 и называет его «фантастическим». Он любит его так сильно, что боится того дня, когда ему придется вернуть ключи. Вернуть, потому что электрокар не продается за пределами Китая.

Компания-производитель отправила один экземпляр главе Ford в США для оценки его качеств. В самой Америке недоумевают: как такое мог сказать человек, ближайшая задача которого сделать Ford конкурентоспособным по сравнению с всё более мощными китайскими автомобильными брендами.