Changan привез в Россию новые CS75 Plus

Changan готовится к премьере нового CS75 Plus на российском рынке. В подтверждение скорого выхода на рынок Telegram-канал No Limits опубликовал фото, на котором кроссоверы ожидают своей отправки дилерам. Старт продаж запланирован на декабрь 2024 года.

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В Китае продаётся новое поколение CS75 Plus, которое нашему рынку пока не досталось: в России будет представлен рестайлинговый вариант прошлой генерации, который на родине доступен с двигателями 1,5 л (188 л.с., 300 Нм) и 2,0 л (232 л.с., 390 Нм), работающими в паре с 8-диапазонной АКП от Aisin. Привод - передний.

В настоящее время купить Changan CS75 Plus в дореформенной кузове можно в единственной комплектации Luxury с мотором 1.5 мощностью 167 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом", цена - от 2,85 млн рублей.