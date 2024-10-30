Audi A6 e-tron обзавелся новыми базовыми версиями

Цены новых начальных исполнений лифтбека и универсала уже известны, дилеры на европейском рынке уже принимают заказы.

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Компания Audi представила актуальные лифтбек и универсал A6 e-tron с прибавкой performance в конце июля текущего года. Напомним, модели семейства базируются на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой электрической архитектурой, что роднит их с нынешними Audi Q6 e-tron и Porsche Macan. Теперь у пятидверок появились новые версии «попроще», причём как с передним, так и с полным приводом.

Новое стартовое исполнение Audi A6 e-tron с задним приводом оснащается единственным электромотором мощностью 286 л.с. (с системой управления запуском – 326 л.с.), расположенным на задней оси, а также тяговой батареей меньшей ёмкости – 83 кВт*ч (из них полезной – 75,8 кВт*ч). С места до «сотни» такие пятидверки разгоняются за 6,0 секунд. Запас хода A6 Sportback e-tron на одной зарядке составляет 627 км (по циклу WLTP), а показатель A6 Avant e-tron – 598 км.

Новой полноприводной модификации Audi A6 e-tron quattro положена двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси). Её совокупная мощность составляет 428 л.с. (с системой управления запуском – 462 л.с.). Этой версии положена батарея ёмкостью 100 кВт*ч (из них потребителю доступны 94,9 кВт*ч). На разгон с места до «сотни» полноприводнику требуется 4,5 секунды. У новой версии лифтбека дальнобойность без подзарядки составляет 716 км, а у аналогичного универсала – 685 км.

Напомним, габаритная длина у моделей актуального семейства Audi A6 e-tron равна 4928 мм, ширина – 1923 мм, высота – 1487 мм у лифтбека / 1527 мм у универсала; расстояние между осями составляет 2946 мм. У варианта с прибавкой Sportback коэффициент Cх – 0,21, у Avant – 0,24. Передняя подвеска – на двойных поперечных рычагах, задняя многорычажная.

Представленные минувшим летом пятидверки A6 e-tron performance оснащаются батареей ёмкостью 100 кВт*ч и единственным электромотором, расположенным на задней оси, его пиковая отдача равна 367 л.с. На разгон от 0 до 100 км/ч им требуется 5,4 секунды. Запас хода на одной зарядке у лифтбека в этом исполнении составляет до 756 км, у универсала – до 720 км.

Тогда же, в июле, дебютировали и спортивные полноприводные лифтбек и универсал S6 e-tron с двухмоторной системой, максимальная суммарная мощность которой составляет 551 л.с. На разгон с места до «сотни» таким пятидверкам требуется 3,9 секунды. Дальнобойность без подзарядки у Audi S6 Sportback e-tron равна 675 км, у S6 Avant e-tron – 647 км.

На сегодняшний день дилеры на европейском рынке уже принимают заказы на новые версии модели. Цена стартовой заднеприводной версии Audi A6 Sportback e-tron составляет 62 800 евро (эквивалентно примерно 6,6 млн рублей по текущему курсу), а A6 Avant e-tron – 64 450 евро (около 6,8 млн рублей). Стоимость нового полноприводного варианта A6 Sportback e-tron quattro равна 79 800 евро (около 8,4 млн рублей), а A6 Avant e-tron quattro – 81 450 евро (около 8,6 млн рублей).