Лидером российского рынка подержанных гибридов стали Toyota и LiXiang

В России снизилась средняя цена гибридных машин с пробегом. Эксперты изучили рынок гибридных автомобилей с пробегом и установили, что в третьем квартале этого года средняя цена таких машин снизилась на 5,3% и составила 2,7 миллиона рублей.

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Самой популярной маркой среди гибридных автомобилей стала японская Toyota, на которую пришлось 29,55% продаж. Далее идут китайский LiXiang (16,52%), японские Honda (14,2%), Nissan (7,61%) и Lexus (6,64%), сообщают «Известия».

Аналитики отмечают рост продаж у LiXiang — на 58,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а также зафиксирован квартальный рост у Nissan — на 21,6% относительно второго квартала текущего года.

В модельном рейтинге гибридов с пробегом лидирует среднеразмерный кроссовер LiXiang L7 с показателем 7,64%. Далее следуют японская Toyota Prius (7,32%), последовательный гибрид LiXiang L9 (5,74%), полноразмерный кроссовер Voyah Free (5,48%). Замыкает пятёрку субкомпактвэн Nissan Note (4,22%).

Ранее глава Ford признался, что влюбился в свой китайский электроседан. Джим Фарли уже полгода водит Xiaomi SU7 и называет его «фантастическим». Он любит его так сильно, что боится того дня, когда ему придется вернуть ключи. Вернуть, потому что электрокар не продается за пределами Китая. Компания-производитель отправила один экземпляр главе Ford в США для оценки его качеств.