Раскрыта цена первого кроссовера Lucid

Первый кроссовер Lucid будет стоить дешевле, чем ожидалось. Американская марка Lucid готовится к старту производства своего первого SUV под названием Gravity. В самой «заряженной» версии он сможет развивать до 800 лошадиных сил и проезжать на одной зарядке более 700 километров, что делает его одним из «топовых» электрокроссоверов на рынке. Теперь раскрыта и цена: она будет стартовать с 79 900 долларов (примерно 7,8 миллиона рублей).

© Motor.ru

В 79 900 долларов оценивается начальная комплектация Touring. Ее характеристики пока засекречены, и появится она не сразу. Стартуют продажи Lucid Gravity с более дорогой 800-сильной Grand Touring, цена которой — уже 94 900 долларов (9,2 миллиона рублей).

© Lucid

© Lucid

© Lucid

Первая модель Lucid, седан Air, предлагается в четырех комплектациях. Возможно, позже ассортимент Gravity тоже пополнится версиями Air Pure и Sapphire.

Как бы то ни было, марка уже готова открыть предзаказ: заявки на электрокросс начнут принимать 7 ноября. Живые продажи стартуют только в 2026 году.

Тогда же должен встать на конвейер еще один SUV от Lucid. Он займет место на ступень ниже Gravity и получит более демократичный ценник до 50 тысяч долларов (4,85 миллиона рублей по сегодняшнему курсу). Внешность пока безымянной новинки можно попытаться рассмотреть на единственном затемненном тизере.