Названы причины роста цен на такси в России

Повышенный спрос на услуги такси спровоцировал их подорожание в России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов.

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Еще одной причиной такого явления он назвал нехватку водителей. По его словам, до конца года цены могут вырасти на 30%.

«Честно было бы назвать подорожание на 30-40%. С начала года уже есть подорожание уже на 15-20% в Москве и области», — сказал Амосов.

Он отметил, что в стране также растут цены на автомобили, поэтому их обслуживание становится более затратным.

Председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков до этого говорил, что услуги такси в России могут подорожать на 20% к новогодним праздникам. По его словам, влияние на это оказала общая инфляция, удорожание топлива, запчастей и компонентов. Кроме того, к причинам можно отнести массовый отток водителей и то, что китайские автомобили оказались слабо приспособлены к российским дорогам и климату.

При этом вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что цены на такси в стране поднимутся только на 4-10%.