Представлен новый «заряженный» Skoda Kodiaq RS

Спортивной версии Кодиака достался 265-сильный турбомотор 2.0 TSI без всяких довесков. Как и положено, новое исполнение также имеет более агрессивный дизайн и расширенный список стандартного оборудования.

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Во второе поколение кроссовер Skoda Kodiaq перешел год назад. Сейчас европейцам предложены машины с бензиновыми и дизельными моторами и подзаряжаемый гибрид – все они имеют стандартный дизайн. При этом клиентам также предложен «оспортивленный» вариант Sportline. А скоро в гамму вернется и RS-версия – онлайн-презентацию нового «горячего» паркетника провели сегодня.

Напомним, изначально Kodiaq RS имел битурбированный дизель, на бензиновую турбочетверку 2.0 TSI «заряженная» модель первого поколения перешла после рестайлинга. Новый «спортсмен» также будет доступен исключительно с бензиновым турбодвигателем: 2.0 TSI Evo выдает 265 л.с. и 400 Нм против 245 л.с. и 370 Нм у предшественника. Как и прежде, Skoda Kodiaq RS укомплектован 7DSG, «горячий» кроссовер по умолчанию полноприводный. Кроме того, перенастроен усилитель руля, плюс паркетнику положена адаптивная подвеска DCC+. Для модели предусмотрено семь ездовых режимов: Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow и Off-Road.

Объявлено, что первую «сотню» новый Skoda Kodiaq RS наберет за 6,3 секунды, а трехрядная версия это упражнение проделает за 6,4 секунды. Показатели «горячей» модели предыдущего поколения – 6,5 и 6,6 секунды соответственно. А вот максимальная скорость урезана – 231 вместо 234 км/ч.

Особенности дизайна экстерьера – более агрессивные бамперы, выставленные напоказ патрубки выпускной системы, черная радиаторная решетка с подсветкой, черные же корпуса наружных зеркал, рейлинги на крыше и окантовка стекол. Kodiaq RS также получил 20-дюймовые колеса, красные тормозные суппорты и стандартные матричные фары.

В салоне – трехспицевый руль (у обычного Кодиака двухспицевый) и спортивные кресла с вентиляцией, подогревом и памятью настроек. На педалях есть металлические накладки. Базовый кроссовер имеет отделку RS Lounge – это замша и искусственная кожа. За доплату можно выбрать отделку RS Suit – перфорированная кожа и кожзам. В списке оборудования еще значатся виртуальная приборка (10 дюймов) и мультимедийная система с планшетом диагональю 10 или 13 дюймов, а также множество водительских ассистентов.

Точная дата старта продаж нового Skoda Kodiaq пока не объявлена, как и цены.