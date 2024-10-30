Автомобили на маркетплейсах не пользуются спросом

За год жители Москвы купили менее тысячи машин на маркетплейсах. В период с осени 2023 года на площадках Ozon и Wildberries было реализовано только 800 автомобилей. При этом российские онлайн-площадки сообщили, большая часть сделок пришлась на начало лета 2024-го.

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Львиная доля продаж пришлась на «Озон».

«За последний год покупатели Ozon заказали более 700 автомобилей. Например, в сентябре наши клиенты заказывали в среднем уже более трёх автомобилей и девяти единиц мототехники в день. Чаще всего на Ozon покупают автомобили брендов Chery, Omoda, Lada и Kaiyi», — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что с момента старта продаж в апреле 2024 года было реализовано более 100 разных транспортных средств, а из общего объёма продаж около половины приходится на столичный регион.

На площадке Wildberries отмечают, что большая часть продаж пришлась на май и июнь, после чего в августе спрос резко просел. Однако в октябре москвичи уже заказали на площадке рекордное число машин.