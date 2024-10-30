Эксперт назвал лучшую незамерзайку для зимы

Незамерзающая жидкость на основе метанола лучше всего подходит для использования в бачке стеклоомывателя автомобиля в зимнее время. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

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«Сегодня в России официально продается незамерзающая жидкость на основе изопропилового спирта. Он хуже всего подходит для использования, так как имеет неприятный запах и у нее ухудшается вязкость при температуре -20 °C, — сказал Колодочкин. — Струя из форсунок даже не добивает до нижней кромки стеклоочистителей».

По его словам, с метанолом все наоборот, он не меняет консистенцию даже при -30 °C. Хорошо смывает реагент, обладает слабым запахом, хотя такую жидкость официально запрещено продавать уточнил Колодочкин.

По словам эксперта, 20 лет назад в России появилось постановление главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко о запрете метанола для использования в автохимии. В нем говорилось, что при грамотном использовании метанол абсолютно безопасен и наносит вред только при употреблении внутрь организма человека.