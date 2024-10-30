Какую компенсацию смогут получить пассажиры такси в случае ДТП

Каждый водитель такси с 1 сентября обязан иметь полис страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Эксперты Страхового Дома ВСК рассказали, какие происшествия можно считать страховыми случаями и какую компенсацию в таких случаях смогут получить пассажиры такси.

Обязательное наличие полиса ОСГОП у перевозчика гарантирует пассажирам такси справедливые компенсации на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу. Так, лимит выплат по новому закону составляет 2 млн рублей (для сравнения: в рамках ОСАГО он составляет 500 тысяч рублей).

Размер возмещения в рамках договора ОСГОП зависит от серьезности травмы, степени повреждения (при причинении вреда здоровью), степени финансового ущерба (при причинении вреда имуществу). Вот простой расчет: если пострадавший в результате ДТП получил ушиб руки и сотрясение мозга, размер компенсации составит до 501 тысячи рублей. При переломе рук/ног сумма будет варьироваться в пределах 500 тысяч рублей. В компании отмечают, что компенсация положена пострадавшему пассажиру независимо от того, был ли водитель его такси виновником ДТП.

Однако не все происшествия являются страховыми случаями. Эксперты привели несколько таких примеров, которые не являются страховым случаем в рамках договора ОСГОП. В частности, если во время поездки пассажир почувствовал себя плохо, у него случился сердечный приступ. Или после поездки обнаружил повреждение багажа (например, разбилось что-то хрупкое в чемодане/сумке).

Однако если багаж пострадал в результате ДТП, это является страховым случаем по ОСГОП. Сумма компенсации будет рассчитываться исходя из степени повреждения. Также является страховым случаем, если пассажир во время ДТП выронил мобильный телефон, в результате чего был поврежден его дисплей.

«Несмотря на то, что закон об ОСГОП для такси вызвал множество дискуссий, данное нововведение позитивно отразится на отрасли. Стоимость такого полиса относительно невысокая, при этом ОСГОП предусматривает существенные выплаты пассажирам», – отметила руководитель управления страхования ответственности блока андеррайтинга Страхового Дома ВСК Арина Камаева.

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