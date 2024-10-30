Стала известна реакция Китая на введение ЕС пошлин на электромобили

Власти КНР призвали китайских автопроизводителей прекратить крупные инвестиции в страны Европы, которые поддерживают дополнительные пошлины на произведенные в Китае электромобили. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Брюссель во вторник вечером, 29 октября, официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступает в силу 30 октября.

В министерстве коммерции КНР отметили, что выступают против такого решения, подадут иск в ВТО. В ведомстве также выразили надежду, что ЕС продолжит консультации с КНР по вопросу введения пошлин.

«Пока Пекин продолжает переговоры об альтернативе тарифам, китайским автопроизводителям BYD, SAIC и Geely было сказано, что они должны приостановить свои планы по инвестициям в такие активы, как заводы, в странах, которые поддержали предложение», — уточнили журналисты.

Источник пояснил, что на встрече присутствовали также менеджеры иностранных компаний-производителей, которые имеют свои филиалы в КНР.

Ранее кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что в случае победы на выборах будет пристально следить за ситуацией на Тайване. Он предупредил, что введет пошлины против Китая, если НОАК вторгнется на остров.