Эксперт рассказал, из-за чего может загореться автомобиль

Из-за некачественной установки отопителя автомобиль может загореться, предупредил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в разговоре с Lenta.ru.

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По его словам, многие обладатели автомобилей, устанавливая автозапуски и дополнительные отопители, доверяют дело людям, которым лучше этим не заниматься. В современных автомобилях целые километры проводов, связанных между собой. К работе с такой сложной электроникой не стоит подпускать непрофессионалов, считает автоэксперт.

Он уточнил, что в группе риска находятся все автомобили вне зависимости от страны производства. Чтобы обезопасить свой автомобиль от возгорания, необходимо знать, где и кто устанавливает дополнительные функции, касающиеся тепла, и помнить, что дешево - не всегда значит хорошо.

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