Эксперт назвал три причины, почему опасно покупать подержанные шины

Автомобильная шина - важный элемент безопасности, так как это единственное, что контактирует с дорогой. Поэтому при покупке покрышек не рекомендуем отдавать предпочтение тем, что уже были в употреблении. Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Стасюк перечислил "Российской газете" три причины, почему лучше отдать предпочтение новой резине.

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"Возраст шин имеет значение. В состав резиновой смеси шин входят компоненты, которые со временем меняют свои свойства. В течение гарантийного периода (как правило, 5 лет с даты производства) шины сохраняют характеристики, заложенные производителем, но впоследствии, по причине как минимум потери эластичности резиновой смеси возможно снижение сцепных свойств и другие последствия. А если шинам более 10 лет, то вовсе не рекомендуем их использовать, даже если все это время они просто лежали на складе. Кстати, дата производства указана на боковине каждой шины в формате четырех цифр, обозначающих порядковый номер недели и год производства.

Наличие повреждений и ремонтов. Любой ремонт шин (что жгутами, что ремонтными пластырями) может представлять опасность при дальнейшей эксплуатации, так как заведомо неизвестно качество исполнения этих работ. На повреждения также необходимо обращать внимание: на первый взгляд незначительный дефект, например, в виде пореза, при попытке ремонта или осмотре специалистом может оказаться критичным и неустранимым. А некоторые повреждения корда ("основы" шины) часто можно обнаружить исключительно на накаченных шинах, что не всегда возможно при осмотре товара.

Неправильное хранение шин. Недаром на складах крупных торговых сетей существует ряд правил - вплоть до определенного уровня влажности и температуры воздуха. При неправильном хранении в домашних условиях, особенно длительном (например, в стопке под прямыми солнечными лучами или в непосредственной близости от источника тепла), шины могут повредиться, что значительно сократит их жизненный цикл. Самое неприятное, что недостатки вследствие нарушения условий хранения шин могут проявиться только после их установки на автомобиль и начала эксплуатации.

Таким образом шины, которые уже находились в эксплуатации, даже если они выглядят как новые, могут иметь скрытые дефекты, которые при визуальном осмотре сложно или вовсе невозможно обнаружить. В дальнейшем это может обернуться рядом проблем: вибрацией при движении, пропуском воздуха и т.п., вплоть до неожиданного выхода шины из строя при движении, что может быть особо опасно на высокой скорости", - отметил специалист.

Ранее Стасюк объяснил, чего нельзя позволять мастерам в шиномонтаже.