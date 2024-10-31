АвтоВАЗ рассказал, как купить Lada Largus за 1 260 000 рублей

Lada Largus можно приобрести со скидкой 400 000 рублей. Как стало известно редакции Quto, автогигант напомнил своим дилерам, что остался лишь один месяц, чтобы воспользоваться выгодой. Сэкономить можно, если воспользоваться фирменным финансовым предложением по программам Lada Finance и Lada Finance Plus.

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Главным героем сентября для марки Lada оказался Largus, уверенно нарастивший объёмы продаж: за первый месяц осени реализовано 1816 пассажирских универсалов (к августу — +74,3%) и 658 грузовых фургонов (к августу — +41,5%).

В октябре этот результат может быть улучшен, поскольку иностранные конкуренты неизбежно начнут дорожать после повышения властями ставок утилизационного сбора. Плюс повышению спроса должны помочь скидки.

Уточним, что финансовое предложение, при использовании которого дают скидку, отличается сниженной процентной ставкой и минимальной переплатой. Первоначальный взнос может быть нулевым, а срок кредита — от одного года до семи лет.

Кстати, из обновлённой Lada Largus сделали вместительный минивэн: у него пластиковая надстройка и трансформируемый салон. В 7-местном исполнении Lada Largus Roof 2024 года выпуска стоит 2 650 000 рублей.