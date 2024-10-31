США ввели санкции против российского производителя шин

В санкционный список Минфина США включен российский производитель шин «Кордиант». Ведомство в своих материалах объяснило решение использованием продукции компании российским военно-промышленным комплексом, пишет «Интерфакс».

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Группу «Кордиант» в начале этого месяца приобрела «Севергрупп», ведущая деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова. В пресс-службе компании подчеркнули, что санкции не повлияют на его работу.

Всего в рамках нового пакета санкций в списки включены почти 400 физических и юридических лиц более чем из десятка стран, в том числе Китая, Гонконга, Индии, ОАЭ, Турции, Таиланда, Малайзии, Швейцарии.

Одним из поводов стало сотрудничество с российским проектом по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», который принадлежит «Новатэку». США поставили целью уничтожение предприятия с целью сокращений нефтегазовых доходов России и, соответственно, снижения возможностей Москвы для продолжения боевых действий на Украине.