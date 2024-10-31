Кроссовер Lexus UX 300h получил новые специальные версии

На домашнем рынке паркетник японской марки теперь доступен в версии Emotional Explorer и Graceful Explorer.

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Компактный кроссовер Lexus UX дебютировал в 2018 году, а обновление пережил в 2022-м. Актуальная гибридная модификация с прибавкой 300h к названию была представлена в конце прошлого года (она пришла на смену гибриду UX 250h). Теперь производитель рассказал о двух новых спецверсиях паркетника, подготовленных для домашнего рынка.

Одна из особенных версий получила название Emotional Explorer, в её основе лежит спортивное исполнение F Sport. Кузов получил двухцветную окраску: основной оттенок сочетается с чёрными крышей и корпусами наружных зеркал. Ещё такой кроссовер получил оригинальные легкосплавные чёрно-серебристые колёсные диски.

В салоне Lexus UX 300h F Sport Emotional Explorer тоже есть свои особенности. Так, сиденья и рулевое колесо отделаны чёрной и красной кожей, в той же цветовой гамме оформлены ремни безопасности. Кресла водителя и переднего пассажира имеют функции вентиляции и обогрева; ещё спецверсия имеет комплект камер кругового обзора (сюда входит и функция «прозрачный пол»): панорама выводится на тачскрин информационно-развлекательной системы.

Второе особенное исполнение кроссовера Lexus UX 300h, предназначенное для японского рынка, получило название Graceful Explorer. Такой вариант отличается за счёт серебристых алюминиевых колёсных дисков и решётки радиатора. Интерьер отличается за счёт необычного лилового цвета, который был выбран для обивки сидений, подлокотников, а также внутренней части дверей. Рулевое колесо и рычаг коробки передач отделаны чёрной синтетической кожей Ltex.

В списке оборудования числится тот же комплект камер с обзором 360 градусов и функцией «прозрачный пол», электропривод багажной двери с функциями открывания без помощи рук, защиты от защемления и памяти положения. Ещё компактный кроссовер в версии Graceful Explorer снабдили цветным проекционным дисплеем.

«Начинка» у обеих спецверсий стандартная. Напомним, переднеприводный Lexus UX 300h оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой находится 2,0-литровый бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник (152 л.с.), работающий в тандеме с электромотором (113 л.с.) и электромеханическим вариатором. Совокупная отдача системы составляет 199 л.с.; в её состав входит также литий-ионная батарея. В линейке модели есть и полноприводный вариант с системой e-Four, которая предполагает наличие отдельного 41-сильного электромотора на задней оси. Паркетнику с передним приводом на разгон с места до «сотни» требуется 8,1 секунды, с полным – 7,9 секунды.

Стоимость новых версий Lexus UX 300h на японском рынке уже известна. Так, ценник варианта Emotional Explorer с передним приводом составляет 5 452 000 иен (эквивалентно примерно 3,45 млн рублей), с полным – 5 717 000 иен (около 3,62 млн рублей). За исполнение Graceful Explorer просят не менее 5 110 000 и 5 375 000 иен соответственно (около 3,23 и 3,4 млн рублей).