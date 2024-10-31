Презентована новая версия Jaguar C-X75 от Callum

Британская компания Callum, основанная в 2019 году бывшим шеф-дизайнером марки Jaguar Яном Каллумом, представила второй доработанный экземпляр не пошедшего в производство суперкара Jaguar C-X75. За основу взята одна из каскадёрских машин, построенных специально для блокбастера «Спектр» 2015 года.

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Суперкар C-X75 — одна из самых ярких моделей в истории Jaguar, которая, к сожалению, так и не стала серийной. Облик Jaguar C-X75 был разработан под началом Яна Каллума, занимавшего пост шеф-дизайнера Jaguar в период с 1999 по 2019 год. Дебютировал суперкар в 2010 году на Парижском автосалоне в виде концепта. Год спустя марка Jaguar объявила, что C-X75 станет серийным: планировалось, что в период с 2013 по 2015 год на мощностях британской инжиниринговой компании Williams Advanced Engineering (WAE) в ручном режиме будут построены 250 экземпляров. Предсерийный Jaguar C-X75 получил гибридную силовую установку, состоящую из двух электромоторов (по одному на ось) и 1,6-литровой бензиновой «турбочетвёрки», максимальная совокупная мощность составляла порядка 860 л.с. Ожидалось, что серийный Jaguar C-X75 будет разгоняться до 100 км/ч за 3 с, а максимальная скорость превысит 350 км/ч.

К сожалению, из-за финансовых сложностей марка Jaguar вынуждена была свернуть проект C-X75, но суперкар засветился в сцене погони блокбастера «Спектр» — это одна из самых успешных частей так называемой Бондиады (серии фильмов о Джеймсе Бонде — вымышленном агенте британской разведки).

Для съёмок компания WAE построила пять специальных каскадёрских машин. Внешне они выглядят так же, как предсерийный Jaguar C-X75, но имеют совершенно иную техническую начинку: сложный композитный кузов уступил место более простому пространственному трубчатому каркасу в духе раллийных машин, а на смену гибридной силовой установке пришёл 5,0-литровый бензиновый компрессорный V8, вся мощность которого передаётся на задние колёса. Из пяти каскадёрских машин до наших дней сохранились четыре, одну из них компания Callum ранее в этом году по заказу неназванного клиента адаптировала для дорог общего пользования. Теперь показан второй доработанный экземпляр, куда более изощрённый по части дизайна и техники.

С кузовом второй машины проделана та же базовая работа, что и с первым экземпляром: выравнены зазоры между панелями обшивки, углепластиковые детали обновлены и покрыты лаком, установлены нормальные наружные зеркала вместо пенопластовых муляжей, переделаны механизмы открывания дверей. Кузов второй машины вдобавок получил полностью новый зелёный цвет Willow Green вместо исходного оранжевого, хромированные элементы отделки вместо чёрных, расширенный углепластиковый декор, обновлённую оптику, новый лючок бензобака, новые выхлопные патрубки и доработанные дверные уплотнители.

Салон у второй машины полностью новый. Более лёгкая на вид двухъярусная передняя панель не имеет мультимедийного экрана, ему на смену пришли три расположенные вертикально в ряд круглые рукоятки со встроенными многофункциональными дисплеями. Цифровой щиток приборов уступил место изысканным стрелочным циферблатам. Большинство выключателей, в том числе кнопка запуска двигателя, переехали на новую потолочную консоль, за ней разместилось новое зеркало заднего вида, на которое транслируется картинка с кормовой камеры.

Новое рулевое колесо выточено из цельной заготовки. Для комфорта водителя и единственного пассажира установлены современная система микроклимата, полочка с беспроводной зарядкой для смартфона и мощная аудиосистема с сабвуфером и скрытым центральным динамиком. Форма кресел выбиралась под конкретного заказчика, они, как и многие поверхности интерьера, обиты нежной кожей Bridge of Weir.

В моторном отсеке сохранился компрессорный V8, но ему в пару отрядили новую 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Мощность двигателя в пресс-релизе не указана, для ориентира скажем, что на топовом серийном спорткаре Jaguar F-Type 5,0-литровый компрессорный V8 cерии AJ выдаёт максимальные 575 л.с. и 700 Нм. Активные аэродинамические элементы кузова усовершенствованы.

Регулируемая по высоте с помощью гидравлики подвеска перенастроена. Специально для этой машины разработаны два ездовых режима — дорожный и трековый, во втором автомобиль намного резче реагирует на нажатие педали акселератора, а выхлопная система выдаёт громоподобный звук. Оригинальные колёса суперкара (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади) обуты в современные шины Michelin Pilot Sport 4S.

Во сколько обошёлся этот зелёный Jaguar C-X75 заказчику, компания Callum не сообщает, но ясно, что эту уникальную машину нужно беречь как зеницу ока.