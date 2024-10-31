В Калифорнии сгорела Ferrari Testarossa

Представленная на Парижском автосалоне 1984 года, Ferrari Testarossa была одним из самых драматичных автомобилей, которые итальянский производитель производил в то время. Прошло совсем немного времени, прежде чем он стал культовым, отчасти благодаря своей звездной роли в популярном телесериале «Полиция Майами».

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В наши дни Testarossa по-прежнему высоко ценится, но, к сожалению, на дорогах США будет на одну машину меньше.

На снимках изображена Testarossa, которая загорелась прямо рядом с частным домом где-то в Калифорнии. Извините, что это не похоже на тот дом, в котором обычно ожидаешь увидеть дорогой среднемоторный суперкар, но увидеть Testarossa в таком плачевном состоянии достаточно, чтобы расстроить любого автолюбителя.

По словам пользователя Reddit /Grootdrew, который загрузил фотографии, машина принадлежала его соседу, инженеру-электрику, который часто покупает разные проектные машины для ремонта. Он говорит, что машина загорелась ночью, и предположил, что причиной ее спонтанного возгорания могли стать старые топливные магистрали или проводка.

Пожар, скорее всего, начался в моторном отсеке, и вся задняя часть Testarossa, включая ее знаменитый 4,9-литровый атмосферный 12-цилиндровый двигатель, была уничтожена. Заднее стекло также было разбито, как и два задних боковых окна.

Пожар также распространился на дом, повредив небольшой участок стены, но, к счастью, его удалось потушить до того, как весь дом сгорел. Будем надеяться, что у владельца автомобиля есть комплексная страховка, и он получит выплату. Если нет, то он, скорее всего, потеряет более 150 000 долларов, а возможно, и 200 000 долларов, примерно за столько сейчас продают подержанные Ferrari Testarossa.