Производство и продажи Toyota падают восьмой месяц подряд

Toyota Motor отчиталась по показателям производства и продаж. Компания сообщила, что её мировое производство в сентябре снова сократилось. Падение фиксируется восьмой месяц подряд, поскольку не только производство, но и её продажи снизились на двух крупнейших рынках — в США и Китае. Данные учитывают производство и продажи люксового бренда Lexus.

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Мировой объем производства японского автопроизводителя в сентябре упал на 8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составил 826 556 автомобилей. Производство в США сократилось на 14%, в Китае — на 19%.

Отмечается, что производство в США пострадало из-за приостановки производства и поставок внедорожников Grand Highlander и Lexus TX. Виной тому проблемы с подушкой безопасности. Но уже 21 октября производство этих моделей было восстановлено.

В Китае крупнейший в мире автопроизводитель продолжает испытывать сильное давление из-за перехода китайских брендов на электромобили и подключаемые гибриды.

Мировые продажи Toyota в сентябре также упали на 7% — до 853 149 автомобилей. В США реализация сократилась на 20%, в Китае — на 9%, а внутренние продажи — на 6%.

Таким образом, с января по сентябрь текущего года Toyota продала 7,4 миллиона автомобилей, что на 2% меньше, чем годом ранее.