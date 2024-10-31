Создан электромод на базе Plymouth GTX 1967 года

Корпорация Stellantis подготовила к грядущему тюнинг-шоу SEMA (будет проходить с 5 до 9 ноября в Лас-Вегасе) несколько эффектных проектов, наиболее сложным из которых стал Plymouth GTX Electromod, демонстрирующий безграничные возможности электрификации классических малскаров.

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Stellantis через своё подразделение запчастей и аксессуаров Mopar хочет продавать электрические силовые установки для переоборудования классических автомобилей, эту нишу рынка запчастей сейчас также активно осваивают Ford и General Motors. Оставим за скобками этический вопрос перевода бензиновых классиков на электротягу, а скажем лишь, что спрос на такие конверсии есть, и он рождает предложение.

В электромоде Plymouth GTX установлен 335-сильный электромотор от Dodge Charger Daytona, он заместил под капотом монструозный 7,2-литровый V8 и связан карданным валом с ведущими задними колёсами (используется главная передача 3:1). Крышка блока силовой электроники над электромотором стилизована по приводной нагнетатель современных бензиновых маслкаров Dodge из линейки Hellcat.

Здесь же под капотом разместился один из четырёх блоков модульной 400-вольтовой батареи (каждый такой блок весит 104 кг), другие три блока находятся в багажнике. Для установки новых компонентов разработаны специальные переходники и рамки, а внешний корпус багажной части батареи изготовлен из углепластика. Суммарная ёмкость батареи составляет 73 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — около 400 км.

Исходный кузов типа хардтоп-купе сильно перекроен. Увеличены проёмы для колёс в задних крыльях, хромированная отделка заменена чёрной. Установлены новый углепластиковый капот с вентиляционными прорезями, развитый углепластиковый сплиттер под передним бампером и углепластиковый спойлер на крышке багажника. Стоковая светотехника заменена на современную диодную. Под лючок бензобака выведен зарядный разъём. Новые 18-дюймовые кованые колёса бронзового цвета обуты в современные шины Pirelli P Zero. Внутри колёс прячутся новые мощные дисковые тормоза Wilwood. Подвеска занижена и перенастроена.

В салоне установлены новые передние кресла, позаимствованные у Jeep Wrangler, между ними на центральном тоннеле разместились два подстаканника от Jeep Grand Cherokee. В щиток приборов инсталлированы новые циферблаты, адаптированные для электрической силовой установки, спидометр размечен до 160 миль/ч (257,5 км/ч). Стоковый руль заменён новым с приплюснутым ободом в нижней части, но со стилизованными под американскую классику спицами. Педали получили алюминиевые накладки. Ну и, разумеется, полностью обновлена обивка — теперь это кожа и замша цвета индиго.

Plymouth GTX Electromod заявлен как концепт, он изготовлен в единственном экземпляре, но установленную в нём силовую установку Mopar e-Crate скоро сможет приобрести любой желающий.