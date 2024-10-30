Рамзан Кадыров показал свой новый трактор Lamborghini об этом сообщил чеченский телеканал ГТРК «Вайнах», опубликовавший видео. По данным телеканала, трактор главе Чеченской Республики, якобы подарил генеральный директор компании Lamborghini Cтефан Винкельман.

Сельхозмашину Кадырову представил вице-премьер правительства и министр сельского хозяйства Висхан Мацуев. На представленном видео трактор выставлен в резиденции Рамзана Кадырова. Чеченский лидер пообещал не отправлять трактор на СВО, он будет использован в сельском хозяйстве региона. Напомним, ранее Кадыров показывал электрический пикап Tesla Cybertruck с установленным на нем пулеметом.

Тогда Кадыров заявил, что машину ему подарил сам Илон Маск. Чуть позже он заявил, что Маск отключил Tesla Cybertruck, однако это не помешало Кадырову отправить два «Кибертрака» на СВО.