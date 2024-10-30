На Крымском мосту восстановили движение

Инфоцентр о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщает, что движение автотранспорта на переправе было восстановлено. Об этом инфоцентр сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, что в 21:07 по мск движение на Крымском мосту временно приостанавливали. Ограничения были сняты в 22:00. Причин такой меры в инфоцентре не назвали.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — рассказали в инфоцентре.

Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали 25 и 26 октября.