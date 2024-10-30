Китайская BYD впервые обошла Tesla по выручке

Ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии BYD впервые обошел американскую Tesla по выручке. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в июле-сентябре 2024 года чистая прибыль BYD выросла на 11,5% в годовом выражении и составила максимальные за всю историю 11,61 миллиардов юаней (1,63 миллиарда долларов). Выручка компания выросла на 24% до 201,12 миллиардов юаней (28,24 миллиарда долларов). У Tesla она составила за тот же период 25,2 миллиарда долларов. Таким образом BYD впервые обошла американского производителя по выручке.

При этом Tesla все еще обходит конкурента по прибыли. В июле-сентябре она составила у американского производителя 2,2 миллиарда долларов.