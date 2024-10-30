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Китайская BYD впервые обошла Tesla по выручке

Ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии BYD впервые обошел американскую Tesla по выручке. Об этом сообщает Bloomberg.

Китайская BYD впервые обошла Tesla по выручке
© globallookpress.com

По данным агентства, в июле-сентябре 2024 года чистая прибыль BYD выросла на 11,5% в годовом выражении и составила максимальные за всю историю 11,61 миллиардов юаней (1,63 миллиарда долларов). Выручка компания выросла на 24% до 201,12 миллиардов юаней (28,24 миллиарда долларов). У Tesla она составила за тот же период 25,2 миллиарда долларов. Таким образом BYD впервые обошла американского производителя по выручке.

При этом Tesla все еще обходит конкурента по прибыли. В июле-сентябре она составила у американского производителя 2,2 миллиарда долларов.