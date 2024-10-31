В ОАЭ пешеходам-нарушителям ПДД грозит суровое наказание

В Эмиратах ужесточили наказание пешеходам за нарушение ПДД. Изменения в законодательство были внесены для снижения аварийности на дорогах и повышения культуры поведения на дороге всеми участниками дорожного движения.

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С этого времени переход дороги в неположенном месте грозит тюрьмой для любого пешехода. Исключений не будет, говорят власти. Закон распространяется и на многочисленных туристов вне зависимости от гражданства и цели нахождения в ОАЭ. Такая мера последует в ситуации, когда пешеход переходил дорогу в неположенном месте или на запрещающий знак светофора и спровоцировал ДТП.

Исключение составляют скоростные шоссе, где разрешённая скорость — более 80 километров в час. В этом случае полиция не станет ждать аварию, а будет штрафовать и сразу же отправлять нарушителей в участок для дальнейших разбирательств. За переход дороги в неустановленных местах грозит арест на срок от трех месяцев.

В остальных случаях предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч дирхамов, что соответствует сумме от 132 тысяч до 264 тысяч рублей.