Стало известно, как будет выглядеть новый совместный кроссовер Toyota и Suzuki

Сегодня эти два японских автопроизводителя рассказали о дальнейших планах по углублению сотрудничества в области разработки и выпуска электромобилей.

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Компании Suzuki Motor Corporation и Toyota Motor Corporation занимаются совместными проектами в рамках партнёрства уже не первый год. К примеру, на небогатых рынках марки продают кроссоверы-близнецы Suzuki Grand Vitara и Toyota Urban Cruiser Hyryder, родственные паркетники Toyota Urban Cruiser Taisor и Suzuki Fronx, хэтчбеки Suzuki Baleno и Toyota Glanza, а также минивэны Toyota Innova и Suzuki Invicto.

Сегодня, 30 сентября 2024-го, эти производители рассказали о том, что «приняли решение о дальнейшем укреплении сотрудничества». При этом поясняется, что речь идёт о том, что у Тойоты будет ещё один «близнец», на этот раз базирующийся на «зелёном» кроссовере разработки Suzuki.

Согласно плану компаний, выпуск этого паркетника Toyota в скором времени будет налажен на заводе Suzuki, расположенном в Гуджарате (Индия). Запуск новинки японской марки в серию намечен на весну 2025 года. В компании пока что почти ничего не рассказали о том, какая именно модель готовится встать на конвейер.

Известно лишь, что её роль исполнит полностью электрический кроссовер «с большим запасом хода и комфортабельным салоном». Ещё в компании рассказали, что будущий «электрокросс» Toyota будет доступен с полным приводом, а это значит, что новинку, скорее всего, снабдят двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Производитель подчеркнул, что SUV будет обладать «исключительной управляемостью на неровных дорогах».

В пресс-центре Тойоты отметили, что платформа, которая ляжет в основу новой модели, была разработана совместными усилиями инженеров Suzuki, Toyota и Daihatsu Motor Corporation. По предварительным данным, серийный паркетник будет создан по мотивам концепта Toyota Urban SUV, который дебютировал в начале декабря прошлого года в рамках прошедшего в Брюсселе форума Toyota Kenshiki.

Ожидается, что его близнецом окажется Suzuki eVX, концепт этого полностью электрического кроссовера был представлен в начале 2023-го в рамках выставки Auto Expo, прошедшей в Дели. Более близкий к серии вариант был продемонстрирован в Токио на Japan Mobility Show прошлой осенью. Напомним, ранее мы публиковали и снимки замаскированного прототипа, который попался в ходе дорожных тестов, проходивших в Европе.

Официальной информации о технике серийного Suzuki eVX пока нет. Концепт был полноприводным, его оснастили «зелёной» силовой установкой EV4WD (подробностей о ней нет). Ранее в компании заявили, что запас хода на одной зарядке у паркетника будет больше 400 км (при расчёте по циклу WLTP).