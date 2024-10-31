BMW будет производить Neue Klasse iX3 в Мексике с 2027 года

Компания BMW запланировала производство электромобилей Neue Klasse iX3 в Мексике в 2027 году. В начале 2023 года компания объявила, что электромобили будут выпускаться на заводе в Сан-Луис-Потоси.

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Сюда же, будут направлены инвестиции (примерно 800 миллн. евро), а также запущен завод по сборке аккумуляторов мощностью до 140,000 батарей в год. Это также создаст около 1000 новых рабочих мест. По словам Харальда Готтше, главы завода, новый электрический кроссовер (предположительно iX3 с кодом NA5) поступит на конвейер в Мексике спустя два года после начала выпуска модели в Дебрецене, Венгрия, в 2025 году.

Помимо завода в Мексике, BMW производит электромобили и в Спартанбурге (США), где к 2030 году ожидается выпуск шести моделей внедорожников. Новая модель iX3 станет первой из шести запланированных на базе платформы Neue Klasse, среди которых также будут седан i3 (его выпуск начнется в Германии в 2026 году), универсал i3 и кроссовер-купе iX4.