Мошенники на Bentley «заработали» на автоподставах сотни миллионов рублей

В Москве судят автоподставщиков, обиравших страховые и транспортные компании. Накануне Чертановский районный суд столицы приступил к рассмотрению дела о мошенничестве, совершённом группой лиц, которые три года устраивали аварии с участием иномарок люкс-класса. За это время преступники спровоцировали более 300 ДТП в Москве, ущерб от которых исчисляется сотнями миллионов рублей, сообщают «Известия».

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Всё выглядело так правдоподобно с юридической стороны, что ни правоохранители, ни суды долгое время признавали преступников, среди которых было два юриста и один бывший полицейский, потерпевшими и не видели состава преступления с их стороны.

В схеме принимали участия два автомобиля, один из которых был Bentley Continental 2007 года, чтобы провоцировать аварии с участием большегрузов. Суды принимали сторону «потерпевших», им полагались страховые выплаты и судебные компенсации, суммы которых в некоторых случаях могли достигать 2 миллионов рублей.

Всё пошло не по плану зимой 2023 года, когда за несколько дней до задержания мошенников страховая группа «СОГАЗ» выявила, что «потерпевшие» провоцировали аварийные ситуации на перекрёстках с круговым движением, используя очень дорогие машины, выбирая при этом в качестве «виновников» ДТП производственный транспорт, принадлежащий коммерческим организациям.

Адвокат Илья Дроздов отметил, что жертвами мошенничества могут стать даже опытные водители, на которых преступники влияют методами нейролингвистического программирования.

Автоэксперт Виктор Травин настоятельно рекомендует автолюбителям всегда оформлять ДТП с вызовом сотрудника ГАИ, а не по европротоколу. Также стоит договориться с друзьями или родственниками о кодовой фразе, чтобы они могли вызвать полицию в случае подозрительного звонка.