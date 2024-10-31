Каким мог быть премиальный Haval H5

Одной из самых крупных моделей, официально представленной на российском рынке, является новый Haval H5. Несмотря на свои габариты, он совершенно не претендует на люксовость. Мы же решили представить роскошный вариант этого внедорожника, воспользовавшись сходством с одним из представителей родственного по концерну премиум-бренда.

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Премьера большого рамного внедорожника Haval H5 на домашнем рынке состоялась в прошлом году. В Россию он добрался год спустя, а в прошлом месяце мы провели тест-драйв новинки. Н5 обладает внушительными габаритами: его длина равна 5190 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1835 мм, колесная база – 3140 мм. Как правило, подобного размера модели относятся к премиум-сегменту, однако китайцы сделали достаточно простой по отделке внедорожник как снаружи, так и внутри. А как могла бы выглядеть его люкс-версия?

Спереди новый Haval H5 удивительным образом перекликается с популярной на нашем рынке моделью от ещё одного бренда китайского автопроизводителя Great Wall Motor - внедорожником Tank 500. Компания Tank позиционирует себя как премиум, и его модель 500 имеет явные внешние признаки этого. Прежде всего это массивная хромированная решётка радиатора с множеством горизонтальных перекладин, которая удачно заменяет более простую решётку Н5-го. Фары у этих двух внедорожников очень схожи по форме, но тэнковские всё же интереснее за счёт внутреннего наполнения. Также изображённый на рендерах Haval получил новый передний бампер в стиле Tank 500 с хромированной отделкой. Она же является и доминирующим люксовым элементом кормы, здесь хромированные молдинги обрамляют фонари и нишу номерного знака. Наконец, завершают образ многоспицевые колёсные диски большего диаметра.

Новый Haval H5 построен на платформе пикапа Great Wall Poer KingKong, который также официально представлен на российском рынке. Конструкция рамы у них схожа с моделями Tank, а вот моторная гамма заметно скромнее. В России Н5 предлагается с двумя 2,0-литровыми моторами — бензиновым мощностью 200 л.с. (380 Нм) и дизельным мощностью 150 л.с. (400 Нм). Такому крупному внедорожнику куда больше подошёл бы 6-цилиндровый мотор — например, битурбированный V6 3.0 от Tank 500, располагающий 299 л.с. и 500 Нм. Удивительным фактом является пятиместная компоновка Haval H5 при его габаритах, если к изображённому на рендерах внедорожнику добавить третий ряд сидений, он мог бы стать своего рода 7-местной версией Tank 500, которой явно многим не хватает.

Сегодня в России минимальный ценник на Haval H5 составляет 3 699 000 рублей за бензиновую 200-сильную версию. Дизельный вариант обойдётся минимум в 3 999 000 рублей, а за топовую версию Premium надо будет доплатить 300 тысяч в обоих случаях. У всех модификаций подключаемый полный привод (Part-time) и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Для сравнения, цены на Tank 500 с вышеупомянутым 299-сильным двигателем стартуют с отметки в 6 499 000 рублей.

Между тем ранее в этом месяце мы провели экспедиционный тест-драйв флагманского внедорожника Haval H9.