Названы машины с пробегом, которые быстрее всего продавались в России

Как рассказали "Российской газете" эксперты автомобильной системы Pango Cars, в третьем квартале 2024 года Kia Rio заняла первое место по быстрым продажам на рынке автомобилей с пробегом. На долю этой модели пришлось 5,5% от продаж в данном сегменте. Под быстрой продажей подразумевается реализация подержанной машины в течение 15 дней с момента поступления на склад. На втором и третьем местах расположились Hyundai Solaris (5%) и Lada Vesta (3,9%). При этом за указанный период самым продаваемым брендом стала Lada, затем идут Kia и Hyundai.

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В третьем квартале самый высокий спрос на вторичном рынке был на автомобили стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей. Их количество составило более трети от всего объема продаж - 33%. Затем по популярности идут авто с пробегом от 1 млн до 1,5 млн рублей с долей 22,6%, до 500 тысяч рублей - 18,4% и от 1,5 млн до 2 млн рублей (13,6%). Самыми непопулярными машинами из-за их стоимости - авто с пробегом от 2 млн до 2,5 млн рублей (5,7%) и свыше 2,5 млн рублей (5,2%).

За указанный период чаще всего россияне приобретали автомобили возрастом от 10 до 15 лет (35%). Машины с пробегом от 5 до 10 лет пользовались немного меньше спросом - 29%. При этом почти каждый пятый автовладелец купил авто на вторичном рынке возрастом до 5 лет (18%) и 15% - от 15 до 20 лет. И всего 3% от всех продаж составили автомобили старше 20 лет.

"В четвертом квартале текущего года ожидается снижение продаж автомобилей с пробегом из-за ухудшений условий кредитования, поскольку большинство авто приобретаются в кредит", - отмечает пресс-служба автомобильной системы Pango Cars.

По-прежнему на автомобильном рынке с пробегом чаще всего приобретают внедорожники (35%) и седаны (34%). Тройку по популярности из кузовов замыкают пятидверные хэтчбэки (21%).