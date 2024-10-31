Составлен список самых популярных автомобильных новинок в 2024 году

Сервис "Авто.ру Бизнес" проанализировал новинки российского рынка в 2024 году и составил список из тех, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян (по количеству просмотров, добавлений в избранное и т.д.).

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Первое место занимает Haval Jolion со средней стоимостью 2 503 950 рублей. Далее идут Chery Tiggo 7 Pro Max (2 981 876 рублей) и Geely Atlas нового поколения (3 540 980 рублей).

Отмечается, что среди абсолютных новинок, то есть моделей, которые впервые появились на рынке, лидером стал Jetour T2 со средней стоимостью 4 033 854 рубля, на втором месте оказался Jaecoo J8 (4 769 651 рубль). Замкнул тройку GAC GS3 со средним прайсом 2 520 620 рублей.

Самым дорогим среди автомобилей, представленных в 2024 году, стал электромобиль Evolute I-Jet за 6 746 821 рублей, а самым доступным - Jetour X70, средняя цена которого находится на уровне 2 458 562 рублей.

Также названы самые популярные новинки с пробегом до 500 км: Changan Uni-K (4 205 343 рубля), GAC GS8 (4 375 213 рублей), Geely Atlas нового поколения (3 540 980 рублей).