Эксперт объяснил разницу между зарядом и электрической емкостью аккумулятора

«За рулем» объяснил разницу между зарядом и электрической емкостью аккумулятора.

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– Если две аккумуляторные батареи по 60 А·ч каждая соединить последовательно, сколько ампер-часов выдаст такая совмещенная АКБ?

Задача была рождена при изучении схемы электрооборудования одного из грузовых автомобилей. Школьник, проходящий азы электротехники, ответит мгновенно: он усвоил, что у конденсаторов при последовательном соединении емкость падает! И действительно, если соединить последовательно два конденсатора по 1 мкФ, то получим емкость 0,5 мкФ! Но увы: применительно к АКБ такой ответ неверен.

Дело в том, что емкостью АКБ традиционно называют совсем не то же самое, что у конденсаторов. И ампер-час – это единица измерения заряда, а вовсе не электрической емкости. Логика рассуждений простая. Ток каждой из батарей останется тем же, что указан на этикетке. Время разряда батареи также не изменится. Поэтому и произведение в ампер-часах останется прежним: в нашем случае это те же 60 А·ч.

Что же в таком случае дает подключение второй батареи? Ответ простой: возрастают мощность и энергия! Напряжение питания выросло вдвое, а потому и произведение тока на напряжение удваивается.