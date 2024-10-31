Hyundai выпустит вcедорожник Intium на водороде в 2025 году

Компания Hyundai анонсировала новое поколение автомобилей на топливных элементах. Прототип первой модели создан - это кроссовер Intium, который появится в серийном виде в первой половине 2025 года.

В компании заявили, что новинка - первая модель, выполненная в соответствии с новым дизайн-кодом "Искусство стали".

"Наша задача началась на этапе производства, где мы довели формуемость стали до крайности, чтобы получился буквально шедевр, предмет искусства, - рассказывает о новой философии Санг Юп Ли, исполнительный вице-президент и руководитель отдела глобального дизайна Hyundai и Genesis, добавляя, что солидный объём Hyundai Intium сочетается с изысканной элегантностью, а городская функциональность объединена с возможностью приключений за его пределами.

Разработка Intium была сосредоточена вокруг трёх основных аспектов: запас хода и улучшенные эксплуатационные характеристики; просторный салон и багажное отделение; уникальные функции удобства и безопасности.

Известно, что мощность электродвигателя составляет 204 л.с., а запас хода - 650 км. Для достижения автономности 21-дюймовые диски Hyundai Intium особого дизайна "обуты" в специальные шины с низким сопротивлением качению.

Заявлен просторный салон с большим углом регулировок спинки заднего дивана, широко открываемые двери для удобства посадки и высадки, возможность выступать в качестве аккумулятора для бытовой сети, непревзойденная безопасность благодаря девяти подушкам безопасности и многослойной структуре каркаса спереди.

"Живой" показ Hyundai Intium состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе и на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре.