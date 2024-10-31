Автоэксперты объяснили, чем опасен для машины "овощной" ритм езды

Автоэксперты объяснили, почему опасен для машины "овощной" ритм езды
Эксперты ГК "АвтоСпецЦентр" рассказали "Российской газете", почему опасен для машины "овощной" ритм езды.
"Современные двигатели могут эффективно работать на низких оборотах, что позволяет автомобилистам экономить топливо во время движения. Однако спокойный ритм езды может негативно повлиять на состояние некоторых деталей и узлов.
Если мотор работает на низких оборотах, снижается эффективность работы масляного насоса, что приводит к замедлению прокачки технической жидкости. Также при медленном движении автомобиля АКБ не успевает зарядиться на 100%.
Низкие обороты силового агрегата влияют и на состояние турбонаддува. Если двигаться на низкой скорости, со временем система регулировки компрессора перестанет работать, а турбина может отключиться в аварийном режиме.
Чтобы восстановить работоспособность системы, придется использовать специальные химические растворы для снятия нагара, окиси с турбины и других механизмов.
Наряду с негативными эффектами, медленная езда помогает сохранить ресурс двигателя и тормозной системы, так как при агрессивном стиле вождения нагрузка на автомобиль возрастает", - отмечают специалисты.
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