Автоэксперты объяснили, чем опасен для машины "овощной" ритм езды

Эксперты ГК "АвтоСпецЦентр" рассказали "Российской газете", почему опасен для машины "овощной" ритм езды.

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"Современные двигатели могут эффективно работать на низких оборотах, что позволяет автомобилистам экономить топливо во время движения. Однако спокойный ритм езды может негативно повлиять на состояние некоторых деталей и узлов.

Если мотор работает на низких оборотах, снижается эффективность работы масляного насоса, что приводит к замедлению прокачки технической жидкости. Также при медленном движении автомобиля АКБ не успевает зарядиться на 100%.

Низкие обороты силового агрегата влияют и на состояние турбонаддува. Если двигаться на низкой скорости, со временем система регулировки компрессора перестанет работать, а турбина может отключиться в аварийном режиме.

Чтобы восстановить работоспособность системы, придется использовать специальные химические растворы для снятия нагара, окиси с турбины и других механизмов.

Наряду с негативными эффектами, медленная езда помогает сохранить ресурс двигателя и тормозной системы, так как при агрессивном стиле вождения нагрузка на автомобиль возрастает", - отмечают специалисты.

Ранее автоэксперт Трушкова рассказала, какие ошибки быстро убивают мотор машины.