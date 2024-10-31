Пассажирам такси рассказали, зачем нужен полис ОСГОП

ВСК рассказала, как полис ОСГОП для такси защищает пассажиров. Эксперты Страхового Дома ВСК рассказали, в чём особенность этого вида страхования. Лимит выплат по новому закону составляет 2 000 000 рублей: для сравнения, в рамках ОСАГО он составляет 500 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, если во время поездки пассажир почувствовал себя плохо (например, у него случился сердечный приступ), такая ситуация не является страховым случаем по договору ОСГОП.

После поездки пассажир обнаружил повреждение багажа (например, разбилась хрупкая вещь) — это также нельзя считать страховым случаем по системе страхования гражданской ответственности перевозчика.

А вот если багаж пострадал по итогам дорожно-транспортного происшествия, это является страховым случаем по ОСГОП. Сумма компенсации будет рассчитываться исходя из степени повреждения.

Когда пассажир такси во время аварии выронил мобильный телефон, в результате чего был поврежден его дисплей — это также является страховым случаем, подлежащим возмещению.

Между тем, в Госдуме грозят проверками такси из-за «детских» тарифов. По мнению вице-спикера Бориса Чернышова, наличие детского кресла не может быть основанием для «существенного удорожания услуги».