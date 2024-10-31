Салон первой электрической Lada Aura оказался красного цвета

АвтоВАЗ посетили председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и группа руководителей и специалистов компании. В рамках визита Осеевский провёл тест-драйв электрического стретч-седана Lada e-Aura, в ходе которого была сделана фотография перспективной новинки.

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От обычной Lada Aura салон электрической версии седана отличается цветовой гаммой и конфигурацией салона в задней части: сиденья отделаны красной кожей, между задними сиденьями установлена консоль с подлокотником и сенсорными панелями.

В ходе визита стороны подтвердили намерения по совместной разработке проекта

"Система управления цифровой средой автомобиля на базе отечественной операционной системы "Аврора" (Аврора-Авто)", - говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию "РГ".

Соглашение между АвтоВАЗом и "Ростелекомом" было подписано на летней сессии ПМЭФ2-24.

Производство Lada Aura стартовало в Тольятти в начале ноября текущего года. Начало продаж запланировано на ноябрь. Седан будет представлен в двух комплектациях по цене от 2,6 млн рублей.