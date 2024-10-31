Chery рассказала о безопасности нового Tiggo 4 для России

Сhery Tiggo 4, который ждут в России, получил семь систем безопасности. О системах безопасности, которыми оснащен кроссовер, рассказали в пресс-службе марки. Tiggo 4 получил семь подушек безопасности, включая центральную, которая раскрывается между водителем и пассажиром спереди, и комплекс ADAS, который объединяет семь систем активной безопасности. Кроме того, у кроссовера кузов с интегрированным в него каркасом безопасности, и более 60 процентов кузовных деталей изготовлены из высокопрочной стали.

Скорое появление нового Tiggo 4 в России анонсировали неделю назад: в самой компании модернизацию называют «перезагрузкой», в ходе которой кроссовер преобразился снаружи и внутри, получил ряд технических улучшений, а заодно лишился приставки Pro. В основу модели легла платформа T1X, которая используется и для других новинок Chery.

© Chery

Конструкция силового каркаса кузова распределяет энергию удара и деформацию, снижая уровень перегрузок, действующих на организм водителя и пассажиров в момент ДТП. За пассивную безопасность отвечают семь эйрбегов — помимо центральной подушки, это двойные фронтальные, боковые в первом ряду и шторки.

© Chery

Комплекс систем активной безопасности включает семь ассистентов: это усовершенствованная система автоматического экстренного торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, система предупреждения о прямом столкновении (FCW), система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, система помощи при смене полосы (LCA), интеллектуальная система управления дальним светом фар (IHC), а также система оповещения о перекрестном движении сзади (RCTA). Помимо всего перечисленного, у нового Tiggo 4 есть функция автоматического запирания дверей при движении свыше 15 километров в час, система кругового обзора и задние датчики парковки.

Кроссовер предложат в России с турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил в связке с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениям «мокрого» типа. Привод — передний. С места до 100 километров час Chery Tiggo 4 разгоняется за 10 секунд ровно.

На модель будет распространятся полноценная гарантия автопроизводителя сроком пять лет либо 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Перед запуском в России Chery Tiggo 4 адаптировали к локальным условиям эксплуатации: кузов получил усиленную оцинковку, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и увеличивает срок службы автомобиля.

Продажи новинки начнутся «в самое ближайшее время», тогда же будут рассекречены другие доступные опции и цены.